Camiler politik istismar alanı değildir

Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da camilerde mevlid okutulması talimatına Diyanet-Sen’den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, “Camiler laiklik test alanı değildir, din görevlileri ideolojik emirlerle yönetilemez” dedi.

ANKARA / YENİ ASYA - MEHMET KARA

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet Sen) Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, Kocaeli Valiliği tarafından 10 Kasım’da camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulmasına tepki göstererek, “Ne camiler laiklik ve Kemalizm test mekânlarıdır, ne de din görevlileri laikçi bağnazların emir eridir. Din adamları işlerini ilgili mevzuat ve İslâm dininin kuralları doğrultusunda yerine getirmekle mükelleftir” dedi.

Diyanet neden baypas ediliyor?

Yıldız açıklamasında şu soruları yöneltti: “Her şeyden önce şu hususlar açığa kavuşturulmalıdır: Diyanet İşleri Başkanlığının yetkisindeki bir konuda Başkanlık neden baypas edilmiştir? Bu kararın alınmasında her 10 Kasım’da, her resmî bayramda camilerde erketeye yatan ve ‘Neden Atatürk’le ilgili hutbe verilmedi?’ diye laik atak geçiren birtakım laikçi bağnazları gönülleme gayreti etkili olmuş mudur?

“Mülkî amirlerin din adamlarını kendi ideolojik yaklaşımlarına göre talimatlandırma yetkileri var mıdır? Bu kararın neden ve kim tarafından alındığı, hangi hikmete mebnî olduğu karar alıcı makam tarafından kamuoyuna açıklanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Din, siyaset malzemesi olamaz

Paylaşımında, “Açıkça ifade ediyoruz ki, Yüce Dinimiz İslâm, din görevlilerimiz ve camilerimiz; bürokratların, siyasîlerin, birtakım ideolojik çevrelerin keyfine göre üzerinde tepineceği politik bir istismar alanı değildir” ifadesini kullan Ali Yıldız, “Bugün utançla hatırladığımız ‘Bakalım ne kadar laiksiniz?’ tarzındaki uygulamaları hatırlatan bu yaklaşım endişe vericidir ve bugünün Türkiye’sine asla yakışmamaktadır” dedi.