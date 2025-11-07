"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine

07 Kasım 2025, Cuma 15:49
FİNLANDİYA DIŞİŞLER BAKANI VOLTANEN, AB ÜYELİĞİ İÇİN ŞART OLAN KOPENHAG KRİTERLERİ VE TAŞIDIĞI DEĞERLERİN, HERŞEYDEN ÖNCE ADAY ÜLKEYE FAYDA SAĞLAYACAĞINI BELİRTTİ.

AB yolu hukukla açılır

 

İNSAN HAKLARI HERKESE FAYDA SAĞLAR - TÜRKİYE AB’SİZ EKSİK KALIR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde yeniden canlanma sinyalleri verilirken, iki ülke dışişleri bakanlarının açıklamaları dikkat çekti. Fidan, “AB Türkiyesiz, Türkiye de AB’siz eksik kalır” derken; Valtonen, AB kriterlerine uyumun Türkiye’nin kalkınması ve vatandaşların refahı açısından da önemli olduğuna işaret etti.

Fidan: AB Türkiyesiz, Türkiye de AB’siz eksik kalır

Fidan ise, “Bölgesel sahiplenmenin en iyi örneklerinden biri olan Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiyesiz yeni konjonktürde eksik olacağını, Türkiye’nin de AB’siz bölgede eksik bir ayağının olacağını düşünmekteyiz. Bunun için AB ve Türkiye’nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte” dedi. “Önemli olan burada hem Avrupa ülkelerinin hem de Türkiye’nin samimi bir irade beyanında bulunup yola devam etmeleridir” diyen Fidan, bu konuda yeni bir başlangıcın oluşmaya başladığını gördüklerini aktardı.

Reformlar hem üyelik, hem kalkınma için gerekli

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecine ilişkin Valtonen, “Finlandiya, Avrupa Birliği dönem başkanlığını gerçekleştirdiği 1999’dan bu yana Türkiye’nin AB üyeliği (konusunda) hem bu fikre açık olmuş hem de bu fikri her zaman destekleyen bir ülke olmuştur” dedi.

Valtonen, “Reformların yapılması, farkındalığın arttırılması gibi konularla ilgili olarak şeffaf pazar ekonomisi, yolsuzlukla mücadele edilmesi, hukukun üstünlüğü reformları konusunda çalışılması, her bir fert için insan haklarının sağlanması bütün bu şartlar AB üyeliği için gereklilik olurken, aynı zamanda aday ülkeye de fayda sağlar” diye konuştu.

***

Kallas: Türkiye temel bir ortak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB için temel bir ortak ve önemli bir bölgesel aktör olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Kallas, Türkiye’de demokratik standartlar ve yargı bağımsızlığına ilişkin problemler nedeniyle, üyelik sürecinin 2018 yılından bu yana “fiilen durmuş noktada” olduğunu dile getirdi. Kallas, Kıbrıs meselesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir rol oynayan diğer bir unsur olduğunu kaydetti. AB’nin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen çözüm çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 288
