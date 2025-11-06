6 gazeteci ifadeye çağırıldı

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrıldı. Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerince evlerinden alınan Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak Emniyet’e götürüldü.

Ruşen Çakır da öğle saatlerinde Emniyet’e getirildi. Aslı Aydıntaşbaş’ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Emniyet’e götürülen gazetecilerin ifade işlemleri saat 12.15 sıralarında başladı. CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, saat 12.25’te ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Avukat Hüseyin Ersöz, gazetecilerin ‘ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmesi ile ilgili “Adı “gözaltı” olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız ‘fiili gözaltı’” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.