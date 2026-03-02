"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibi

02 Mart 2026, Pazartesi 12:24
ABD ve İsrail istihbarat birimlerinin, düzenlenen operasyon öncesinde İran lideri Ali Hamaney'i aylarca yakından izlediği ve üst düzey yetkililerin aynı yerleşkede toplanmasını "fırsat" olarak değerlendirdiği belirlendi.

CNN'in operasyona ilişkin bilgi sahibi olan 5 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, aralarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da olduğu ABD ve İsrail istihbarat birimleri, Hamaney'in günlük rutinini, görüştüğü isimleri, iletişim yöntemlerini ve olası saldırı durumunda çekilebileceği noktaları uzun süre mercek altına aldı.

İstihbaratın, takip sürecinde Hamaney'in gündüz kendisini daha güvende hissettiğini ve koruma protokollerini bu saatlerde esnettiğini saptadığını aktaran yetkililer, bu nedenle normal şartlarda gece yapılması planlanan saldırının sabah saatlerine kaydırıldığını ifade etti.

Yetkililer, İranlı üst düzey görevlilerin Tahran'daki liderlik ofisi, cumhurbaşkanlığı ve ulusal güvenlik birimlerinin bulunduğu yerleşkede cumartesi sabahı ayrı noktalarda toplantı planlamasının istihbarat açısından "fırsat" olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun hazırlık süreci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Aralık 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ı Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago ziyaretiyle hız kazandı.

Görüşmede Netanyahu, İran'ın balistik füze programını ilerlettiği ve nükleer kapasitesini yeniden canlandırmaya çalıştığına dair istihbarat paylaştı.

Trump, bu görüşmede İsrail'in füze tesislerini hedef alacak askeri hamlelerine destek vereceğini taahhüt etti.

AA

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Celal

    2.03.2026 12:49:05

    Ah İran ahh hep böyle gafil avlaniyorsunuz!daha öncede siyonistler size kıyım yaptı! biraz uyanık olun yaa!kendinizi düşünmüyor saniz çoluk çocuğu düşünün!su uyur düşman uyumaz demişler bune gafillik yazık yani gerçekten.Allah(cc)yardim etsin kâfire küffara karşı da uyanık eylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tuzla Palas Gölü 41 yıl sonra yeniden 30 kilometrekareye yükseldi

"Şu ana kadar İran'a komşu ülkelerde radyasyon artışı tespit edilmedi"

AB içindeki en sert ve kararlı tepki İspanya'dan

İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazırlar

ABD'ye İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni verdi

700'ün üzerinde tanker Hürmüz Boğaz'ının her iki yakasına yığıldı

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibi

Zonguldak-Ankara kara yolunda trafik kazası: 10 kişi yaralandı

İsrail ordusu İran'a yeni hava saldırıları başlattı- İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor

Japonya Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

Afganistan, Pakistan'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı

Trump: İran'a yönelik saldırılar 4 hafta sürebilir - Daha fazla Amerikan askeri ölebilir

KKTC'den İngiltere'ye ''savaş'' uyarısı

İsrail, Lübnan geneline hava saldırıları başlattı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ediyor

Eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine ABD'den tepki: ''Türkiye, NATO üyesi bir ülke; herkes uyansın''

ABD-İsrail ve İran arası saldırılar devam ediyor

"Geçici Liderlik Konseyi görevine başlamıştır"

Merz: İran’daki iç dinamikleri anlamak çok zor

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

KKTC'den İngiltere'ye ''savaş'' uyarısı
Genel

Risale-i Nur'a Akdemik Bir Bakış - Barla’dan Endonezya’ya Uzanan Bir Fikir Yolculuğu
Genel

Nurdan Katreler
Genel

İsrail, Lübnan geneline hava saldırıları başlattı
Genel

Trump: İran'a yönelik saldırılar 4 hafta sürebilir - Daha fazla Amerikan askeri ölebilir
Genel

Afganistan, Pakistan'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı
Genel

İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazırlar
Genel

700'ün üzerinde tanker Hürmüz Boğaz'ının her iki yakasına yığıldı
Genel

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.