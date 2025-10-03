ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

Yaklaşık iki yıldır Gazze'de gönüllü olarak çalışan 152 ABD'li sağlık çalışanından oluşan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak, ABD'nin İsrail'in saldırılarına verdiği desteğe son vermesini talep etti.

İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki hastanelerde ilk elden edindikleri deneyimlerini aktaran grup, Trump'a yazdıkları mektupta, ABD'nin Gazze'de "devam eden yıkıma" verdiği askeri, ekonomik ve diplomatik desteği derhal sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Mektupta, Gazze'deki sivillere yönelik şiddetin boyutunun "daha önce hiçbirinin görmediği bir seviyede" olduğu kaydedilerek, "Bugün, vicdanlarımızın unutmamıza izin vermeyeceği Gazze'nin çocuklarının çığlıklarını duymanız için size yalvarıyoruz. İsrail askerleri, çocukları topluca öldürürken hükümetimizin neden İsrail'i silahlandırmaya devam ettiğini anlayamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık çalışanları, mektupta, Gazze'de rutin olarak yanık, uzuv kaybı, kurşun yarası ve diğer travmalar dahil olmak üzere ağır yaralı çocukları tedavi ettiklerini belirterek, "İsrail askerleri tarafından üzerlerine atılan ABD yapımı bombalarla" öldürülen annelerin fetüslerinde bile bu tür vakalara şahit olduklarını bildirdi.

Grup, İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF)" faaliyete başladığı mayıs ayından bu yana Gazze'de çalışan sağlık görevlilerinin, "yiyecek arayan insanların vurulduğuna ve bombalandığına" şahit olduğunu belirtti.

GHF'yi "insani bir iğrençlik" olarak nitelendiren sağlık çalışanları, GHF'yi ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen "benzersiz zalim bir baskı aracı" olmakla suçladı.

Sağlık çalışanları, "Çoğumuz, ergenlik çağındaki çocukların düzenli olarak, çoğu zaman günde birden fazla kez başlarından veya göğüslerinden vurulduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Mektupta, Gazze'de insani yardım çalışanları ve gönüllüler de dahil olmak üzere neredeyse herkesin hasta, yaralı ya da ciddi şekilde yetersiz beslendiği ve yerinden edilmiş nüfus arasında hızla yayılan salgın hastalıklar olduğu aktarıldı.

Gazze'deki meslektaşlarının çocuklarına yiyecek sağlamak için neredeyse hiçbir şey yemezken yetersiz beslenme ve yetersiz su tüketimi nedeniyle iş yerinde bilinçlerini kaybettiklerine dikkat çeken sağlık çalışanları, "Kitlesel bir yardım akışını kolaylaştıracak acil bir ateşkes olmazsa, gelecek aylarda açlıktan ölümler hızla artacak." ifadesini kullandı.

Grup, İsrail'in Gazze'deki büyük hastanelere ve kliniklerin çoğuna saldırdığını, sağlık çalışanlarının çoğu zaman hastanelerin içinde bomba ve kurşunlarla öldürüldüğünü belirtti.

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını "dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren grup, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanları, Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere İsrail ile Gazze arasındaki tüm geçişlerin sınırsız yardım ulaştırılmasına imkan sağlayacak şekilde derhal yeniden açılması çağrısında bulundu.