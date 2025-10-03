Ankara Kitap Fuarı kitapseverleri bekliyor

Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da 3-12 Ekim tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yine görkemli bir standla yerini alacak.

Yeni Asya Neşriyat: İnsanı ve Kainatı Okumak İçin

ANKARA - İLYAS KARVAR

Eylül Fuarcılık tarafında 22’si düzenlenecek olan ve 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da bugün başlıyor. 3-12 Ekim tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yine görkemli bir standla yerini alacak.

10 gün süresince söyleşi, panel ve çocuk aktivitelerinin de olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Ali Vapurlu, Ahmet Özdemir ve İslâm Yaşar kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile buluşup sohbet edecekler.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Geçtiğimiz yıllarda yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene de ilginin yoğun olması bekleniyor. Fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Yeni Asya Neşriyat yetkilileri Risale-i Nur Külliyatı, Risale-i Nur açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe meali başta olmak üzere birçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuara bütün kitapseverleri davet ederken, kitaplara fuara özel indirimlerinin yapılacağını bildirdiler.

YENİ ASYA İMZA PROGRAMI

- Ahmet Özdemir : 4 Ekim 2025 Cumartesi, 14.00-17.00

- Ali Vapurlu : 5 Ekim 2025 Pazar, 14.00-17.00

- İslâm Yaşar: 11 Ekim Cumartesi, 15.00 – 18.00