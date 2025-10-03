"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

3 EKİM 2025 CUMA

Kolombiya, İsrailli diplomatları sınır dışı etti

03 Ekim 2025, Cuma 07:18
Kolombiya, Sumud filosuna yönelik müdahalenin ardından İsrailli diplomatları sınır dışı etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Küresel filoya müdahalenin ardından İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Petro, dün yaptığı açıklamada "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alan Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

