ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesi Trump tarafından imzalandı

01 Ekim 2025, Çarşamba 17:57
ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararname kamuoyuyla paylaşıldı.

Katar'a yönelik dış saldırıların devam eden tehditleri hatırlatılan kararnamede, "ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır." ifadelerine yer verildi.

Kararnamede, ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği de belirtildi.

Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'un, "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulandı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi ölmüştü

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi ölmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

AA

