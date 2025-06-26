İç cepheyi güçlendirmek adalet ile olur

26 Haziran 2025, Perşembe
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında iktidarı eleştirdi. Özel, şunları söyledi:
“İç cepheyi güçlendirmek demokrasiyle olur. Adaletle olur. Herkesin kendini ülkede mahkemeler karşısında eşit hissetmesiyle olur. Kendisini ezilen ötekileştirilen tehdit edilen susturulan değil özgürce konuşan ve konuştuğunda başına bir şey gelmeyeceğini bilen bireyler olduğu halde olur. Eğer siz iç cepheyi değil de iç avluyu cezaevlerindeki iç avluyu güçlendirirseniz oraya gazetecileri oraya akademisyenleri, oraya üniversiteli gençleri oraya belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini parti meclis üyelerini ana muhalefet partisinin önceki dönem genel başkan yardımcılarını büyükşehir belediye başkanlarını ilçe belediye başkanlarını ve Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanını Cumhurbaşkanı adayımızı iç cepheye doldurursanız iç avluyu kalabalıklaştırırsanız iç cepheyi asla güçlendiremezsiniz.”
Ankara - Anka
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