İsrail’e yaptırım uygulansın

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’de soykırım yaptığı kabul edilen İsrail’e karşı daha da geç kalınmadan yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Basına açıklama yapan Albanese, “Filistin’deki felâketin kınanması ve İsrail’e karşı eyleme geçilmesi siyaset değil, insanlık meselesidir” dedi. İsrail’in Filistin’de yaptığı “vahşet ve zulmün yeni olmadığını, insanlığın artık net bir şekilde tepkisini göstermek zorunda olduğunu” söyleyen BM Raportörü, “İsrail ile tüm diplomatik, ekonomik ve finansal ilişkilerin sadece bir dayanışma eylemi olarak değil, aynı zamanda bir önlem olarak da uygulanmasının zamanı geldi” diye konuştu. AA

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