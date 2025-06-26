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26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Füzeler savaşan ülkelere, zamlar Ankara’ya yağıyor

26 Haziran 2025, Perşembe
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu.

Arıkan, Türkiye ekonomisinin kırılganlığına işaret ederek, “Merak ediyorum; nasıl oluyor da füzelerin düştüğü Tel Aviv borsası yükseliyor da İstanbul borsası düşüyor? Nasıl oluyor da füzeler savaşan ülkelere, zamlar Ankara’ya yağıyor?” ifadelerini kullandı. “Dünyada biri öksürse Türkiye zatürre oluyor” diyen Arıkan, zamlardan da en çok emekli, asgarî ücretli ve öğrencilerine etkilendiğini söyledi.

Ankara - Adnan Solmaz

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