Trump: İsrail’den memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi’ne gitmeden önce gazetecilere konuştu. Trump, hem İsrail’in hem de İran’ın ateşkesi ilan ettiğini ve iki ülkeden de ama özellikle İsrail’den “memnun olmadığını” söyledi.

Avrupalılar: Trump'ın Başkanlığı dünya barışı için "kötü" oldu

'Trump, Netanyahu'ya sesini yükseltti'

Bilmece gibi ateşkes Trump, önceki gece ilan ettiği ateşkesi ihlal etmekle suçladığı İsrail ve İran için “O kadar sert ve uzun süredir savaşan iki ülke var ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar” dedi. ABD Başkanı, “İsrail’den memnun değilim. Bilirsiniz, tamam şimdi 12 saatiniz var dediğimde, ilk saatte dışarı çıkmazsınız, sadece elinizdeki her şeyi bırakırsınız, bu yüzden onlardan memnun değilim. İran’dan da memnun değilim” dedi. AA

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.