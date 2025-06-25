İran: Bugün diplomasiye daha yakınız

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail ve ABD’nin İran’ı sözde “şartsız teslimiyete zorlayacağı” ve nükleer programından tamamen vazgeçireceği yönündeki beklentilerinin başarısız olduğunu belirterek, “Bugün diplomasiye her zamankinden daha yakınız” açıklamasında bulundu.

Rus büyükelçi Vassily Nebenzia ise, “UAEA bugüne kadar İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair herhangi bir işaret gözlemlememiştir. Batılı ülkelerin sergilediği ikiyüzlülük ve alaycılık zirveye ulaşmıştır” vurgusunu yaptı. AA

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