"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de

23 Ocak 2026, Cuma 11:30
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geleceğini bildirdi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD heyetiyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

 

Görüşmeye katılan ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum'un yer aldığını söyleyen Uşakov, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin yapıcı, samimi ve güvenilir geçtiğini belirtti.

Uşakov, Amerikan temsilcilerinin Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Davos'ta yapılan görüşmeye ve Avrupa'da aralık-ocakta düzenlenen müzakerelere dair izlenim ve değerlendirmelerini paylaştıklarını dile getirdi.

Görüşmede, Amerikan tarafıyla mutabık kaldıkları konuları paylaşan Uşakov, "Güvenlik konularıyla ilgili üçlü çalışma grubunun ilk toplantısı bugün Abu Dabi'de yapılacak. Üçlü çalışma grubunda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna temsilcileri yer alıyor." dedi.

Bu toplantıya katılacak Rus heyetine Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov'un başkanlık edeceğine değinen Uşakov, Abu Dabi'de Rus ve Amerikan ekonomik gruplar başkanlarının da bir araya geleceğine işaret etti.

Uşakov, ABD tarafının bu toplantıların gerçekleşmesi için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Alaska'da uzlaşıya varılan formüle göre toprak sorunu çözülmeden, krize uzun vadeli çözümü düşünmenin hiçbir anlamı yok. Putin'in Amerikalılarla görüşmesinde bu vurgulandı. Putin'in de belirttiği gibi, Ukrayna krizinin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yanayız. Ancak bu gerçekleşene kadar Rusya, özel askeri operasyon kapsamında belirlenen hedeflere tutarlı şekilde ulaşmaya devam edecek. Bu, Rus ordusunun stratejik inisiyatife sahip olduğu çatışma alanında yapılacak."

"Gazze Barış Kurulu ile inisiyatif ele alındı"

Görüşmede Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde "Barış Kurulu"nun oluşturulmasına yönelik inisiyatifi, bazı bölgesel meseleler ve Grönland ile ilgili durumun da istişare edildiğini anlatan Uşakov, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kurulu'na göndermeye hazır olduklarını dile getirdiklerini belirtti.

Uşakov, "ABD'de dondurulan Rus varlıklarından geriye kalan kısım ise Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasının sağlanmasının ardından çatışmalardan zarar gören toprakların yeniden inşası için kullanılabilir. Bu konuyla ilgili istişarelere ikili ekonomik grup çalışmasında devam edilecek." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve ABD, işbirliği yapma konusunda büyük potansiyele sahip"

Görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığı bilgisini paylaşan Uşakov, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği yapma konusunda büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti. Uşakov, "Amerikalı temsilciler, Ukrayna krizi çözüldükten sonra uygulanabilecek bazı planları şimdiden yapmaya başladı." diye konuştu.

Uşakov, Putin'in Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmenin her iki taraf için de faydalı olduğunu, her iki tarafın da temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de

    ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı - 78 yıllık üyelik sona erdi

    Beykoz'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    10 ton kokaine 10 tutuklama

    Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

    İzmir'de iş makinesi yüklü tır viyadükten düştü: 3 kişi yaralandı

    Camide buluşup Kur’ân öğreniyorlar

    Koreli Kim, Müslüman oldu

    Fas’ta çığ düştü, 3 ölü

    Dünya su iflasının eşiğinde

    "Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylediler

    Suriye’de hesaplar tutmadı

    BM: Uluslararası hukuka uyulmalı

    AB geri adım attırdı

    Trump yine meydan okudu

    Marifet yoksulluğu ortadan kaldırmak

    “İlkesiz güç, barbarlığa eşittir”

    Anlaştılar

    Suçlu çocuklarda ürküten artış

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı - 78 yıllık üyelik sona erdi
    Genel

    ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de
    Genel

    Risale-i Nur on the Agenda of Global Academia
    Genel

    Beykoz'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı
    Genel

    Korean National Kim Converts to Islam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.