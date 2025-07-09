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9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kâmil Şenocak Hoca dualarla uğurlandı

09 Temmuz 2025, Çarşamba
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan İhsan Şenocak Hoca, babası ve hocası Kâmil Şenocak hocaefendinin vefat ettiğini duyurdu.

Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Babam ve hocam Kamil Şenocak Efendi ömür boyu secde ettiği, Kitabı Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyip okuttuğu Rabbi Allah Azze ve Celle’ye vasıl oldu. Ruhu için el-Fatiha." ifadelerine yer verdi.

Cenaze namazı Samsun'da kılındı

Kamil Şenocak'ın cenaze namazı dün (8 Temmuz 2025) öğle namazını mütakip Samsun Merkez’de bulunan İfam Külliyesi Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınah cenaze namazından sonra dualarla defnedildi.

SAMSUN YENİ ASYA - SEDAT SERDAR

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