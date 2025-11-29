"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Acil yazılım güncellemesi uyarısının ardından binlerce Airbus uçağı için harekete geçtiler

29 Kasım 2025, Cumartesi 15:06
Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın yoğun güneş kaynaklı radyasyonun A320 uçaklarında uçuş kontrol verilerini bozabileceğini açıklamasından sonra binlerce uçak yere indirildi.

Airbus, güneş ışınlarının uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini duyurdu.

Uçak üreticisi, ekimde ABD ile Meksika arasında uçan JetBlue Airways uçağının aniden irtifa kaybetmesi olayını araştırdıktan sonra sorunu keşfetmesinin ardından havacılık düzenleme kurumları söz konusu yazılım güncellemesini zorunlu hale getirdi.

Airbus, araştırmada yüksek irtifalarda uçuş verilerinin güneşin yaydığı yoğun radyasyon nedeniyle bozulabileceğini ortaya çıkardı.

JetBlue Airways uçağı, en az 15 kişinin yaralanmasının ardından Florida'ya acil iniş yapmıştı.

Avrupa Birliği (AB) uçuş emniyeti kurumu EASA da konuyla ilgili, "EASA, Airbus A320 ailesi için, uçak içi bilgisayarlarından birinde yapılan yazılım güncellemesinin yol açtığı hassasiyeti gidermek amacıyla bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı." açıklamasını yaptı.

EASA, her uçağın tekrar yolcu taşıyabilmesi için sorunun çözülmesini istedi.

Dünya çapındaki düzenleyici kurumlar da EASA'nın izinden giderek, hava yolu şirketlerine uçuşlara devam etmeden önce A320 yazılım sorununu gidermeleri talimatını verdi.

Hindistan'ın havacılık düzenleme kurumu, ülkedeki 338 Airbus uçağının söz konusu sorundan etkilendiğini açıkladı.

American Airlines yaklaşık 340 uçağının etkilendiğini bildirirken Güney Koreli Asiana Airlines geri çağırmadan sadece 17 uçağının etkilendiğini duyurdu.

Birçok ülkede havacılık düzenleme kurumları bazı uçuşlarda aksaklıklar ve iptaller olabileceği uyarısını yaptı.

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi, bugün 13 bin 500 yolcuyu etkileyen 95 uçuşu iptal etti.

Dünyanın en çok satan ticari uçağı

Dünyanın en yaygın dar gövdesi (tek koridorlu) ve şirketin en çok satan uçağı olan A320'nin yanı sıra, bu güvenlik açığı A318, A319 ve A321 modellerini de etkiliyor. Küresel olarak, Airbus'ın 11 bin 300 adet tek koridorlu uçağı hizmet verirken, Airbus A320'lere ilişkin söz konusu ihtiyati tedbirin 6 bin civarında uçağı etkileyebileceği öngörülüyor.

Dünya çapında 350 operatöre gönderilen Airbus geri çağırma talebi, 55 yıllık tarihinin en büyük geri çağırma talebinden biri olarak görünüyor.

A320 ailesi Fly-by-wire, manuel uçuş kumandalarını elektronik bir arayüz ile değiştiren gelişmiş uçuş kumanda sistemine sahip. Bu uçaklarda, kokpitteki kumandalar ile uçağın uçuşunu kontrol eden parçalar arasında doğrudan mekanik bir bağlantı bulunmuyor. Sistem, pilotun hareketlerini sinyallere dönüştürerek uçak yüzeylerini (kanatçıklar, dümenler) hareket ettiriyor.

Yaklaşık 5 bin 100 Airbus uçağın "kokpit yazılım güncellemesiyle" 3 saatte uçuşa hazır hale gelmesi beklenirken, yaklaşık 1000 kadar yaşlı uçağın ise yerleşik bilgisayarlarının fiziksel olarak değiştirilmesi gerekeceği ifade ediliyor. Bunun ne kadar süreceği de belirsizliğini koruyor.

Analiz şirketi Cirium'a göre Avrupa'da 2 bin 586 aktif uçağın yazılımlarının güncellenmesi gerekiyor.

