Almanya’da camiler mayısta açılabilir

Almanya İslâm Konseyi Başkanı Kesici, ülkede Kovid-19 mücadele çerçevesinde kapatılan ibadethanelerin Mayıs itibarıyla tekrar açılabileceğini bildirdi.

Almanya İslâm Konseyi Başkanı Burhan Kesici, ülkede Kovid-19 mücadele çerçevesinde kapatılan ibadethanelerin Mayıs itibarıyla tekrar açılabileceğini bildirdi. Kesici, Almanya İçişleri Bakanlığında ibadethanelerin açılmasına ilişkin toplantının çok verimli geçtiğini, bir taslak hazırlanması konusunda anlaşıldığını ifade etti. Taslağın hazırlanmasının önemine dikkati çeken Kesici, “Almanya’da Mayıs başında camiler ve tüm ibadethaneler ibadete açılabilir” dedi. Bu arada, Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel’in 30 Nisan’da eyalet başbakanlarıyla ibadethanelerin açılma konusunu da görüşeceği belirtildi. Açıklamada, görüşmenin ardından çıkacak sonuçla ibadethanelerin hangi koşullar altında tekrar açılmalarına onay verileceğinin belirleneceği belirtildi. AA

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