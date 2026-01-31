Amerikan gemisi İsrail’e yanaştı

ABD'nin İran'a muhtemel bir saldırı için Orta Doğu'da askerî varlığını arttırmaya başlamasının ardından İsrail ordusu, bir Amerikan askerî gemisinin ülkenin güneyindeki Eilat Limanı'na geldiğini doğruladı. Amerikan füze destroyer gemisinin gelişinin, İsrail ile ABD orduları arasında devam eden yakın işbirliğinin bir parçası olduğu ifade edildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarda geminin USS Delbert D. Black olduğu ifade edildi. ABD’nin Orta Doğu’daki askerî varlığını arttırdığına dikkat çekildi. ABD, son hamle ile bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkardı. AA

