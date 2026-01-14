"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

AP milletvekilleri: AB-ABD ticaret anlaşması süreci askıya alınsın

14 Ocak 2026, Çarşamba 22:44
AB üyesi 13 ülkeden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Grönland’a yönelik açıklamalarına tepki göstererek AB ile ABD arasında gündemde olan ticaret anlaşması sürecinin askıya alınması çağrısında bulundu.

AP milletvekilleri, taleplerine ilişkin AP ve siyasi grup başkanlarına mektup gönderdi.

 

Mektupta, Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğu vurgulanırken Trump ve bazı yönetim yetkililerinin Grönland’ı “devralmaya” yönelik ifadelerinin, uluslararası hukuka ve kurallara dayalı uluslararası düzene açık bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

 

Bu tür açıklamalar karşısında sessiz kalmanın dahi yanlış olacağı belirtilen mektupta, söz konusu tutumun ödüllendirilmesinin ise daha ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı.

“Anlaşmanın onaylanması Trump’ı ödüllendirmek olur”

AP'nin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Donald Trump arasında geçen yaz varılan ve ABD menşeli bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerinin ayarlanmasını ve tarife kotalarının açılmasını öngören anlaşmayı onaylama sürecinin son aşamasında olduğuna dikkat çekilen mektupta, bu sürecin şubatta Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığı hatırlatıldı.

Mektupta, Trump’ın Grönland üzerindeki iddialarını sürdürdüğü ve bu yönde atılabilecek adımları dışlamadığı bir dönemde söz konusu anlaşmanın onaylanmasının, ABD Başkanı tarafından “kişisel bir zafer” olarak sunulacağı ve bunun Trump’ın tutumunu ödüllendirmek anlamına geleceği ifade edildi.

AP milletvekilleri, mektupta bu çerçevede üç talepte bulundu: "ABD yönetiminin Grönland’a yönelik iddiaları ve tehditleri sürdüğü sürece, söz konusu anlaşmaya ilişkin tüm işlemlerin derhal askıya alınması, AP'nin, AB Konseyi, AB Komisyonu ve ABD’ye, toprak bütünlüğünü tehdit eden aktörlerle anlaşma yapmayacağını açık ve sakin bir dille iletmesi, AB Komisyonunun, AB’ye veya üye ülkelere yönelik tehditler sona erene kadar ABD ile yürütülen tüm müzakereleri durdurmasının teşvik edilmesi."

AA

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alıyor

    AP milletvekilleri: AB-ABD ticaret anlaşması süreci askıya alınsın

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'e karşı birlik çağrısı

    ABD’den vatandaşlarına “derhal İran’ı terk edin” çağrısı

    ABD ile İran arasında kritik temas

    Emeklinin en zor kışı

    Beyaz Saray: Önce diplomasi

    Evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından rekor

    Bu çocuklar hepimizin

    İran'da artan gerilimden sonra Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına çıkarıldı

    İsrail ateşkes sonrası 2500 ev yıktı

    Tayland'da tren raydan çıkarak devrildi: 22 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Demokrat Senatör Warner: ABD'de artan Müslüman ve Arap karşıtlığından Trump sorumlu

    BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hapishanelerin ıslahhane olması için
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
    Genel

    Evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe
    Genel

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"
    Genel

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"
    Genel

    ABD ile İran arasında kritik temas
    Genel

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz
    Genel

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.