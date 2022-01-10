Arakanlı Müslümanlar evsiz kaldı

Myanmar’ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı.

Yaklaşık 21 bin Arakanlı Müslümanın bulunduğu 16 numaralı kamp alanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın meydana geldi. TİKA’nın yardım dağıtım alanı ile Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) barınmaları için Müslümanlara tahsis ettiği bambu evlerin de bulunduğu bölgedeki yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. TRT World’deki habere göre, kamptaki güvenlikten sorumlu polis yetkilisi Kamran Hüseyin, yangında 1200 evin yandığını, 5 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti. Yangında ölü ya da yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. AA

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