Binlerce ağaç kesilecek

Kaz Dağları’nda rüzgâr santralı için 3 bin 66 ağaç ağaç kesilecek.

Kaz Dağları bölgesinin yüzde 79’u maden ruhsatlı alanlardan oluşurken, bölgede yeni bir enerji projesi için süreç ilerliyor. Çanakkale’nin Ezine ve Bayramiç ilçelerinde İnovatif Enerji tarafından yapılması planlanan depolamalı rüzgâr enerji santralı (DRES) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK), 21 Temmuz’da Ankara’da toplanacak. Komisyon toplantısının ardından proje hakkında karar verilecek. Proje kapsamında şirketin ilk talep ettiği 17 türbinlik kurulum İDK tarafından reddedildi. Ret gerekçesi olarak bölgede maden ruhsatı bulunması ve Devlet Su İşleri’ne ait dere yataklarının projeden etkilenme riski gösterildi. Güncellenen proje kapsamında 14 türbin kurulması planlanıyor.

Endemik türler de tehlikede

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre, proje için 2 milyar 170 milyon TL harcanacak ve 12.5 hektarlık alana türbin yerleştirilecek. Cumhuriyet’in aktardığına göre, türbinlerin kurulumu sırasında yeni orman yolları açılacak ve bu yolların inşası sırasında ağaç kesimi yapılacak. Raporda 3 bin 66 ağacın kesileceği belirtilirken, sekiz santimetre çapın altındaki ağaçların bu sayıya dahil edilmediği ifade edildi. Yapılan ekolojik envanter çalışmalarında bölgede 49 familyaya ait 270 bitki türü tespit edildi. Peygamber çiçeği, kazkangalı, ak safran, izmirdeliçayı ve kılkuyruk gibi endemik türlerin proje alanında bulunduğu ve bu türlerin projeden etkilenebileceği belirtildi.

Haber Merkezi