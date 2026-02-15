Ateşkes lafta kalmaya devam ediyor: Son 24 saatte 10 Gazzeli daha İsrail tarafından şehit edildi!

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya’da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus’ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi.

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli şehit oldu.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 72 bin 61'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı, son 24 saatte 10 artarak 72 bin 61'e çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 10 Filistinlinin cenazesi ile 9 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 601 kişinin öldürüldüğü, 1607 kişinin yaralandığı, enkaz altından 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 61'e yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 715 olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA ile Filistinli Esirler Medya Ofisi'nde aktarılan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da geniş çaplı baskınlar düzenledi.

Çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, eşyalara zarar verdi, Filistinlileri darbederek gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Asıra Şimaliye ve Beyt Furik beldelerindeki evlerine düzenlenen baskınlarda 12 Filistinli gözaltına alındı.

Ayrıca kuzeydeki Selfit iline bağlı Kefr ed-Dik beldesinde bir eve baskın düzenleyen İsrail güçleri, bir Filistinliyi ve iki oğlunu gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyinde ise Beytullahim'e bağlı Tuku beldesine düzenlenen baskında 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud köyüne düzenlediği baskında 14 yaşındaki bir Filistinli ile batısındaki Nilin beldesinde bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.