"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Albanese yalnız değil!

14 Şubat 2026, Cumartesi 17:00
Almanya ve Fransa Katar’daki bir konferansta İsrail için “ortak düşman” ifadesini kullanan BM Özel Raportörü Francesca Albanese’nin istifasını istedi. Albanese istifayı reddetti.

Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın

 

Birleşmiş Milletler’in Filistin toprakları için Özel Raportörü Francesca Albanese’nin Katar’ın Doha kentinde El Cezire yayın kuruluşunun düzenlediği bir konferansta İsrail’e atıfla “insanlığın ortak bir düşmanı” şeklindeki ifadesi tepkilere yıl açtı. Almanya ve Fransa, konferansa video bağlantısı ile katılan Albanese’nin bu sözlerinden dolayı derhal istifa etmesi gerektiğini açıkladı. Albanese konuşmasında, “Dünyanın büyük bölümü İsrail’i silahlandırdı, siyasi bahaneler ve ekonomik destek sağladı. Şimdi insanlık olarak ortak bir düşmanımız olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya ve Fransa: Albanese istifa etmeli

Bu sözler üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, X platformunda yaptığı açıklamada Albanese’nin “görevde kalmasının artık mümkün olmadığını” belirterek istifasını istedi. Wadephul, raportörün “geçmişte de birçok kez kabul edilemez çıkışlarda bulunduğunu” savundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da Paris Parlamentosu’ndaki soru-cevap oturumunda Albanese’nin görevden ayrılması gerektiğini söyledi.

Tamamı yanlış ve iftira

Tepkilerin büyümesi üzerine Albanese, Pazar günü X’te yaptığı paylaşımda sözlerini açıkladı. Görüntülü mesajda, “Ortak düşman” ifadesiyle kastettiğinin “Filistin’deki soykırımı mümkün kılan sistem” olduğunu, buna bu süreci finanse eden sermayenin de dahil olduğunu aktardı. İtalya’da La7 televizyonuna Perşembe günü konuya ilişkin açıklamalar yapan Albanese, istifa çağrılarını reddederek kendisine yönelik eleştirileri “Birleşmiş Milletler uzmanına karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” olarak nitelendirdi. “Hakkımda söylenenlerin tamamı yanlış ve iftira niteliğinde” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Albanese yalnız değil!

    'Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı'

    Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur

    ABD, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneyi daha vurdu: 3 kişi öldü

    Araç kiralarken ''sahte'' web sitelerine dikkat!

    'EİDS ile ''yetkisiz'' emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak'

    Pezeşkiyan: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez

    Coventry Caddesi yine Ramazan'a hürmeten süslendi

    İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

    Fransa'da Müslüman karşıtı vakalar arttı!

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (2. Bölüm)

    "Çok rastlamadığımız bir durum"

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'

    'İkinci uçak gemisini gönderirim' tehdidi!

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (1. Bölüm)

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    "Çok rastlamadığımız bir durum"
    Genel

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'
    Genel

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'
    Genel

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!
    Genel

    Mustafa Oruç’u rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'
    Genel

    Nur hizmetinin fedakâr annesi: Firdevs Söker

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.