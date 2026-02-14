Albanese yalnız değil!

Almanya ve Fransa Katar’daki bir konferansta İsrail için “ortak düşman” ifadesini kullanan BM Özel Raportörü Francesca Albanese’nin istifasını istedi. Albanese istifayı reddetti.

Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın

Birleşmiş Milletler’in Filistin toprakları için Özel Raportörü Francesca Albanese’nin Katar’ın Doha kentinde El Cezire yayın kuruluşunun düzenlediği bir konferansta İsrail’e atıfla “insanlığın ortak bir düşmanı” şeklindeki ifadesi tepkilere yıl açtı. Almanya ve Fransa, konferansa video bağlantısı ile katılan Albanese’nin bu sözlerinden dolayı derhal istifa etmesi gerektiğini açıkladı. Albanese konuşmasında, “Dünyanın büyük bölümü İsrail’i silahlandırdı, siyasi bahaneler ve ekonomik destek sağladı. Şimdi insanlık olarak ortak bir düşmanımız olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya ve Fransa: Albanese istifa etmeli

Bu sözler üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, X platformunda yaptığı açıklamada Albanese’nin “görevde kalmasının artık mümkün olmadığını” belirterek istifasını istedi. Wadephul, raportörün “geçmişte de birçok kez kabul edilemez çıkışlarda bulunduğunu” savundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da Paris Parlamentosu’ndaki soru-cevap oturumunda Albanese’nin görevden ayrılması gerektiğini söyledi.

Tamamı yanlış ve iftira

Tepkilerin büyümesi üzerine Albanese, Pazar günü X’te yaptığı paylaşımda sözlerini açıkladı. Görüntülü mesajda, “Ortak düşman” ifadesiyle kastettiğinin “Filistin’deki soykırımı mümkün kılan sistem” olduğunu, buna bu süreci finanse eden sermayenin de dahil olduğunu aktardı. İtalya’da La7 televizyonuna Perşembe günü konuya ilişkin açıklamalar yapan Albanese, istifa çağrılarını reddederek kendisine yönelik eleştirileri “Birleşmiş Milletler uzmanına karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” olarak nitelendirdi. “Hakkımda söylenenlerin tamamı yanlış ve iftira niteliğinde” dedi.

Haber Merkezi