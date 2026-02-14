'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh İkrime Sabri, "İşgalin Kudüs'e karşı aldığı her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır. Aksa'nın kuşatılması ve kontrol altına alınması hedefleniyor." dedi.

Batı Şeria'dan yüz binlerce Filistinli her yıl, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet için Doğu Kudüs'e akın ediyor.

Ancak İsrail makamları, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria sakinlerinin Kudüs'e ulaşmasına ciddi kısıtlamalar getiriyor. Son 2 yıldır çok az kişinin Batı Şeria'dan Kudüs'e gitmesine izin verildi.

İsrail, ramazan ayı öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltıları ve uzaklaştırma kararlarını artırdı. Eski Kudüs bölgesi ve Batı Şeria'dan gelenleri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmaya yönelik ocak ayında 135'ten fazla karar çıkarıldı, bu şubat ayında da devam etti.

İsrail yetkilileri ayrıca, Doğu Kudüs'ten çoğunluğu genç erkek, yüzlerce Filistinliye, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi. Bunlardan bazılarının Aksa'dan men edilme süresi 6 aya kadar uzuyor.

Müslümanlar aleyhinde bu kısıtlamalar getirilirken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla İsrail polisi, yerleşimcilerin camide dua etmesine ve dini ritüelleri gerçekleştirmelerine izin veriyor.

Bu yıl, Aksa'da ibadet eden kişi sayısı geçen yıllara göre düşük olacak

Şeyh İkrime Sabri, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının kararı nedeniyle, onlarca gencin bu ramazan Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılacağını belirterek, "İsrailli yetkililer Batı Şeria'dan ibadet için gelenlere hiçbir taviz verilmeyeceğini açıkladı. Bu, kısıtlamaların sıkılaştırıldığı anlamına geliyor. Bu, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kişi sayısının önceki yıllara göre daha düşük olacağı anlamına geliyor." dedi.

Yıllardır aleni olarak Aksa'ya baskın düzenlenmesi, kışkırtıcı şekilde dualar edilmesi, şofar (Yahudilerin bayramlarda çaldığı koç veya keçi boynuzundan yapılmış boru) kullanılması çağrısı yapan İsrail'deki sağcı hükümetin, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırgan planını uygulamaya koymak istediğini dile getiren Sabri, İsrail'in 2017 yılında Mescid-i Aksa'ya kapı dedektörleri yerleştirmekte başarısız olduktan sonra aşamalı olarak Aksa'yı kontrol altına alma planını hayata geçirdiğini kaydetti.

İsrail, Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalışıyor

İsrail'in uygulamaları sadece Mescid-i Aksa ile de sınırlı değil. Doğu Kudüs'teki mahalleler özellikle de Aksa'ya yakın olanlar bunlardan nasibini alıyor.

İsrail makamları, şubat ayı başında Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan kasabasındaki El-Bustan Mahallesi'nde ruhsatsız oldukları gerekçesiyle 14 ev için yıkım kararı çıkardı.

Aksa'nın kuzeyindeki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde de çok sayıda aile, Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi) için 8 katlı bir dini okul (Yeşiva) ve konut inşaatları nedeniyle evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu konuda da değerlendirmede bulunan İkrime Sabri, "İşgalin Kudüs'e karşı aldığı her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır. Şeyh Cerrah, Aksa'nın kuzeyinde, Silvan da güneyinde. Bu iki mahalleye odaklanarak Aksa'nın kuşatılması ve kontrol altına alınması hedefleniyor." dedi.

İsrail'in uyguladığı "yıkım politikasının" ırkçı, adaletsiz, yasa dışı ile insanlık dışı ve İngiliz manda döneminden kalma bir politika olduğunu dile getiren Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Arap ve Müslüman ülkeleri liderleri ile halklarını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye ve Filistinlilere yardım eli uzatmaya çağırdı.