ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur

14 Şubat 2026, Cumartesi 16:52
AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin kabineye girmesinin ardından çıkan tartışmalar üzerinden başkanlık sis- temini eleştirdi.

Tayyar, milletvekillerinin ‘hiçbir hükmünün kalmadığını’ ifade ettiği paylaşımında, sistemdeki paradoksların çözülmemesi halinde “Nihai aşamada faturayı toptan yürütmenin başı öder” değerlendirmesinde bulundu. Tayyar, “Bir başsavcı ve valinin, bakan olarak atanması eleştiriliyor. Parlamenter sistemde olsaydık bazı eleştirilere ben de katılırdım. Oysa bu atamalar, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygundur. Seçilmiş başkan, millet nezdinde asli sorumludur, tüm bakanlar adına yürütmenin başı olarak sandıkta hesabı kendi verir. Siyasal riski üstlenendir, haliyle karar verici kendisidir. Burada üzerinde durulması gereken nokta, yasamanın kaybettiği irtifadır. Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

