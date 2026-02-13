İsrail hapishaneleri işkence merkezi

İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların çıplak arama, psikolojik baskı ve ağır şartlara maruz kaldığı belirtildi.

Filistinli bir anne ve kızı, İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları hak ihlallerini anlatarak, çıplak arama, psikolojik baskı ve zorlu tutukluluk şartlarına maruz kaldıklarını belirtti. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde gözaltına alınan 55 yaşındaki Amine Suveylem ve 22 yaşındaki kızı Ayet’in İsrail hapishanelerinde yaşadıkları aktarıldı.

Psikolojik baskıya maruz kaldılar

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti’nden avukatın Damon Hapishanesi’nde gerçekleştirdiği ziyaret sonrası paylaşılan bilgilere göre Amine Suveylem, çok sayıda İsrail askerinin gözaltı sırasında Nablus’taki evlerine baskın düzenlediğini, kapıyı kırdığını, kendilerini kelepçeleyerek kızıyla ayrı askerî araçlarla götürüldüğünü anlattı. Kızının gözü önünde uzun süreli sorguya çekildiğini söyleyen Suveylem, “aşırı psikolojik baskıya maruz kaldığını” ifade etti.

Saldırı, vahşetin boyutunu gösteriyor

Hamas Hareketi’nin askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi’nin, tutulduğu İsrail Gilboa Hapishanesi’nde baskın sırasında yaralandığı bildirildi. Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, Gilboa Hapishanesi’nde tutulan lider Abdullah el-Bergusi’nin saldırıya uğraması ve darbedilerek yaralanmasının, cezaevi idaresinin esirlere karşı uyguladığı vahşetin boyutunu ortaya koyan bir suç olduğunu belirtti.