"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Pezeşkiyan: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez

14 Şubat 2026, Cumartesi 15:54
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemine vurgu yaparak, “Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz.” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Uluslararası Demir ve Karayolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Pezeşkiyan, “Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke Cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok.” diye konuştu.

Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki ulaşım yollarının geliştirilmesinin ülkelerin güvenliği ve huzuru için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, “Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İran’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da yardımcı olacaklarını belirten Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde kazan-kazan formülünü esas alacaklarını söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Albanese yalnız değil!

    'Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı'

    Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur

    ABD, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneyi daha vurdu: 3 kişi öldü

    Araç kiralarken ''sahte'' web sitelerine dikkat!

    'EİDS ile ''yetkisiz'' emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak'

    Pezeşkiyan: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez

    Coventry Caddesi yine Ramazan'a hürmeten süslendi

    İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

    Fransa'da Müslüman karşıtı vakalar arttı!

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (2. Bölüm)

    "Çok rastlamadığımız bir durum"

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'

    'İkinci uçak gemisini gönderirim' tehdidi!

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (1. Bölüm)

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    "Çok rastlamadığımız bir durum"
    Genel

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'
    Genel

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'
    Genel

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!
    Genel

    Mustafa Oruç’u rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'
    Genel

    Nur hizmetinin fedakâr annesi: Firdevs Söker

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.