Mersin’de emekliler, yoğun yağışın altında eylem yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, “Bizler kimseden sadaka istemiyoruz. Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı. Hak edişimizi istiyoruz. Alana kadar da sokaklardan ayrılmayacağız” dedi.

Kurt şunları söyledi: “Bu yaşımızda, bu yağmurda çamurda sokağa çıkıyorsak bir sebebi var. Kiralarımızı ödeyemediğimiz yerde bize ‘susun’, ‘evinizde oturun’ diyorlar. Bizim aldığımız maaş kiraya yetmiyorsa, köşe başlarında çay simit satmak zorunda kalırsak, inşaatlarda gece bekçiliği yapmak zorunda kalırsak, bizler, emeklilerin sesi sendikacılar olarak evde oturma şansımız yok. Bizler emeklilerin sesini duyurana kadar durmayacağız. Umarım iktidar emeklilerin sesini duyar ve insanca yaşam koşullarını sağlarlar.” Mersin - Anka

