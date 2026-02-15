Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm, gece vakti de uyanıp, sadece sana mahsus fazladan bir ibadet olarak, teheccüd namazını kıl.... İsrâSuresi: 79 HADİS: Hizmetçin kardeşindir. Ona iyilik et. Bir işin altında ezilip kaldığını gördüğünde kendisine yardım et. Camiü’s-Sağir, No: 2800

