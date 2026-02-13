AKP özelleştirme şampiyonu

Kamunun elinde kalan köprü ve otoyolları da özelleştirmeye hazırlandığı iddia edilen AKP, kamu varlıklarının özelleştirilmesi ile tarihe geçti.

Anavatan Partisi’nin (ANAP) başlattığı, AKP’nin de sürdürdüğü Cumhuriyet tarihindeki toplam 174.2 milyar liralık özelleştirmenin yaklaşık 170 milyar liraya yakını AKP döneminde gerçekleşti. Cumhuriyet’in haberine göre, AKP bu yıl için ise şimdiye kadar elde edilen toplam özelleştirme gelirlerinin de üzerine çıkarak “rekor” kırmaya hazırlanıyor. Haber Merkezi

