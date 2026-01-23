"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Barrack ve Mazlum Abdi Irak’ta görüştü

23 Ocak 2026, Cuma 16:34
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak’ın Kürdistan Bölgesi’nde ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldiklerini açıkladı.

Görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini ifade eden Abdi, Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğinin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes politikasının sürece önemli katkı sağladığını belirtti. Abdi, “Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes politikası ile Büyükelçi Barrack’ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabalar ciddi, önemli ve bizim için memnuniyet vericidir. Gerçek bir entegrasyon sağlamak ve mevcut ateşkesi sürdürmek için tüm imkanlarımızla ve ciddiyetle çalışacağız.” ifadesini kullandı. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barrack ve Mazlum Abdi Irak’ta görüştü

    Barış Kurulu resmen açıklandı: Türkiye katıldı, Avrupa mesafeli

    ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de

    ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı - 78 yıllık üyelik sona erdi

    Beykoz'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    10 ton kokaine 10 tutuklama

    Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

    İzmir'de iş makinesi yüklü tır viyadükten düştü: 3 kişi yaralandı

    Camide buluşup Kur’ân öğreniyorlar

    Koreli Kim, Müslüman oldu

    Fas’ta çığ düştü, 3 ölü

    Dünya su iflasının eşiğinde

    "Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylediler

    Suriye’de hesaplar tutmadı

    BM: Uluslararası hukuka uyulmalı

    AB geri adım attırdı

    Trump yine meydan okudu

    Marifet yoksulluğu ortadan kaldırmak

    “İlkesiz güç, barbarlığa eşittir”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı - 78 yıllık üyelik sona erdi
    Genel

    ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de
    Genel

    Risale-i Nur on the Agenda of Global Academia
    Genel

    Beykoz'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı
    Genel

    Barış Kurulu resmen açıklandı: Türkiye katıldı, Avrupa mesafeli
    Genel

    Korean National Kim Converts to Islam
    Genel

    Barrack ve Mazlum Abdi Irak’ta görüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.