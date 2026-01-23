Barrack ve Mazlum Abdi Irak’ta görüştü

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Irak’ın Kürdistan Bölgesi’nde ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldiklerini açıkladı.

Görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini ifade eden Abdi, Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğinin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes politikasının sürece önemli katkı sağladığını belirtti. Abdi, “Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes politikası ile Büyükelçi Barrack’ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabalar ciddi, önemli ve bizim için memnuniyet vericidir. Gerçek bir entegrasyon sağlamak ve mevcut ateşkesi sürdürmek için tüm imkanlarımızla ve ciddiyetle çalışacağız.” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

