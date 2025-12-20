"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Belçika’daki başörtüsü yasağı Danıştayda

20 Aralık 2025, Cumartesi 11:17
Belçika’da faaliyet gösteren Gent Camiler Birliği, Doğu Flanders bölgesindeki devlet okullarında uygulanan başörtüsü yasağına karşı Danıştaya başvurduğunu açıkladı.

Belçika’nın resmî haber ajansı Belga’ya göre, Doğu Flanders bölgesinde 23 camiyi temsil eden çatı kuruluş Gent Camiler Birliği, yasağın yürürlüğe girmesine ilişkin kararın, usule uygun şekilde hazırlanmadığını savunarak iptal talebinde bulundu. Açıklamada, başörtüsü yasağına ilişkin görüş bildiren bazı öğretmenlerin, olası yaptırımlardan çekindikleri gerekçesiyle isimlerinin gizli tutulmasını istedikleri ifade edildi. Doğu Flanders Bölgesi Birinci Belediye Başkan Yardımcısı Kurt Moens ise konuya ilişkin açıklamasında, bölge yönetimi olarak, alınan kararın hukuka uygun olduğuna inandıklarını söylemişti. Belçika’da merkezi Gent şehri olan Doğu Flandre eyalet hükümeti, devlet okullarında başörtüsü yasağını 2026-2027 akademik yılından itibaren yürürlüğe koyma kararı almıştı. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

