Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

Flamanca yayın yapan Knack medya kuruluşunun Belçika Ulusal Kriz Merkezi Sözcüsü Yves Stevens'le gerçekleştirdiği röportaja göre dronlar, kritik altyapı, askeri tesisler ve hassasiyet taşımayan bölgelerde tespit edildi.

Stevens, bazılarının yasal dron faaliyeti, bazılarının ise hatalı tespitler olabileceğini belirtti.

Son dönemde kritik alanlarda çoğalan dron faaliyetleri nedeniyle takip hassasiyetinin arttığını kaydeden Stevens, 1 Kasım'dan bu yana ülke genelinde 213 dron faaliyetini tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı'nın üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü'nün üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyetinin belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda 2 kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı'nın üzerinde dron faaliyetinin tespit edildiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahaleyle etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.