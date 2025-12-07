Benin'deki darbe girişimi başarısız oldu

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, bir grup askerin darbe yapıldığını duyurmasına ilişkin, "Benin Silahlı Kuvvetleri yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." açıklamasında bulundu.

Bakan Seidou, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Sabah erken saatlerde küçük bir grup askerin devleti ve kurumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla isyan başlattıklarını belirten Seidou, şunları kaydetti: "Bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı. Hükümet, halkı günlük işlerini normal şekilde sürdürmeye davet etmektedir.” Bildiri okuyan askerler, yeni mesaj paylaşmadı Devlet televizyonunda bildiri okuyan askerler, yeni mesaj paylaşmadı. Benin Genelkurmay Başkanlığından gelişmelerle ilgili açıklama yapılmazken ordunun üst yönetiminin durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Batı Afrika ülkesi Benin'de devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran bir grup asker, "hükümetin feshedildiğini" ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı. Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığı"nı duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.