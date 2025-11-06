"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

06 Kasım 2025, Perşembe 21:57
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır'ın insani ateşkes tavsiyesini kabul ettiğini duyurdu.

İsrail, Sudan’da da şiddeti körüklüyor
Guterres: Sudan’a silah sevkiyatını durdurun
Sudan'ın Faşir şehrinde son durum?

HDK'den yapılan açıklamada, ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'a atıfla, "HDK, söz konusu ülkeler tarafından önerilen insani ateşkese katılmayı kabul ettiğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDK’nin Sudan’daki siyasi süreci şekillendirecek temel ilkelerin derhal görüşülmeye başlanmasını beklediği, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış ortamının tesis edilmesini amaçladığı öne sürüldü.

Sudan ordusu, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Associated Press (AP) Haber Ajansı ise ismi belirtilmeyen bir Sudan ordu yetkilisinin, ateşkesi ancak HDK’nin sivillerin yaşadığı bölgelerden çekilmesini ve silah bırakmasını öngörmesi durumunda kabul edecekleri yönündeki değerlendirmesini paylaştı.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Sudan’da etnik temizlik yapılıyor: Dünya harekete geçmeli
HDK, Sudan'ın altın rezervlerini de sömürüyor
Sudan Doktorlar Ağı: Çocuk hastanesini de bombalayan HDK, ihlallerine yeni bir suç daha ekledi!
Sudan’da neler oluyor?
Sudan’da durum kıyameti hatırlatıyor

 

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

    LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

    İsrail, Sudan’da da şiddeti körüklüyor

    Guterres: Sudan’a silah sevkiyatını durdurun

    160 fabrika Mısır’a taşındı - Tekstil sektörü zorda

    AYM Başkanı Özkaya: Adalet, ahlâkî bir pusuladır

    AB yolu hukukla açılır

    Hizbullah, silâh bırakmayacağını açıkladı

    Mahmut Arıkan: Hiçbir anlaşmaya uymuyor

    Hukukun üstünlüğü ilkesi rafa kalkmış

    İsrail, işgal için ihale açtı

    "Güney Afrika, G-20'de olmamalı"

    Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu alarmı: Ölü sayısı 114'e yükseldi

    Trump'dan Mamdani değerlendirmesi

    İlk ara tatil başlıyor - Ders başı 17 Kasım'da

    Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi

    Medya, büyük baskı altında

    Sudan'ın Faşir şehrinde son durum?

    Galatasaray, Ajax'ı farklı geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Cezaevlerinde “sessiz soykırım”
    Genel

    Gözler Demirtaş’ın tahliyesinde
    Genel

    Galatasaray, Ajax'ı farklı geçti
    Genel

    Sudan'ın Faşir şehrinde son durum?
    Genel

    Medya, büyük baskı altında
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ordu-Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
    Genel

    Trump'dan Mamdani değerlendirmesi
    Genel

    Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.