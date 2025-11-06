Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır'ın insani ateşkes tavsiyesini kabul ettiğini duyurdu.

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.