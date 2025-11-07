OECD’de enflasyon lideri yine Türkiye

OECD’ye göre Eylül 2025’te yıllık enflasyon %4,2 olurken, Türkiye %33,3’le yine açık ara zirvede yer aldı. Gıda fiyatları yüzde 36,1, enerji fiyatları yüzde 29,7 arttı. Türkiye’de fiyatlar Aralık 2019’dan bu yana %664,4 yükseldi.
Karar’ın haberine göre, Türkiye hâlâ dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeler arasında diyen Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise , “Enflasyonda ‘düşüş’ mü, optik illüzyon mu? TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 33,29’dan yüzde 32,87’ye indi. Fark minimal ve Türkiye hâlâ dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeler arasında. Gerçekçi olalım: Bu tablo başarı değil, sadece düşük görünümlü yüksek enflasyon” değerlendirmesini yaptı.
Haber Merkezi