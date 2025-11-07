"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
OECD’de enflasyon lideri yine Türkiye

07 Kasım 2025, Cuma
OECD’ye göre Eylül 2025’te yıllık enflasyon %4,2 olurken, Türkiye %33,3’le yine açık ara zirvede yer aldı. Gıda fiyatları yüzde 36,1, enerji fiyatları yüzde 29,7 arttı. Türkiye’de fiyatlar Aralık 2019’dan bu yana %664,4 yükseldi.

Karar’ın haberine göre, Türkiye hâlâ dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeler arasında diyen Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise , “Enflasyonda ‘düşüş’ mü, optik illüzyon mu? TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 33,29’dan yüzde 32,87’ye indi. Fark minimal ve Türkiye hâlâ dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeler arasında. Gerçekçi olalım: Bu tablo başarı değil, sadece düşük görünümlü yüksek enflasyon” değerlendirmesini yaptı.

