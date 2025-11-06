Guterres: Sudan’a silah sevkiyatını durdurun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan’daki savaşın “kontrolden çıktığı” uyarısında bulundu.

Guterres, bölgedeki durumu “dünyanın en kötü insanî krizlerinden biri” olarak nitelendirerek çatışan taraflara “derhal ateşkes” çağrısı yaptı. Uluslararası düzeyde insan hakları ihlallerine dair sürekli raporlar aldıklarını kaydeden Guterres, “Yüz binlerce sivil bu kuşatma altında. İnsanlar yetersiz beslenme, hastalık ve şiddetten ölüyor” dedi. Guterres, şunları söyledi: “Savaşı durdurmak için olmazsa olmazlardan biri, Sudan’a daha fazla silah girmemesini sağlamak. İşlenen suçlar çok korkunç olduğu için hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor.”

İsrail Sudan’da da şiddeti körüklüyor

Kahire merkezli Pan-Afrikanist araştırmacı Kribsoo Diallo, İsrail’in Sudan’daki çatışmaya gölgeli bir şekilde dahil olmasının endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti. Diallo’ya göre Tel Aviv, İstihbarat kanalları ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ile doğrudan temaslar aracılığıyla Sudan’ın ölümcül çatışmasının gidişatını sessizce şekillendiriyor, şiddeti körüklüyor ve bölgesel rekabetin bir savaş alanına dönüşmesine sebep oluyor. Daily Ummah’ın haberine göre Diallo, İsrail ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki artan istihbarat bağlantılarının, özellikle Darfur ve kuşatma altındaki El-Fasher şehrinde, çatışmanın seyrini somut bir şekilde etkilediğini açıkladı. Bu bağlantıların tam boyutunu doğrulamak zor olsa da, Afrika ve Batı istihbarat ve medya kuruluşlarından gelen kanıtlar, lojistik ve güvenlik desteği sağlayan dolaylı iletişim kanallarına işaret ediyor.

