"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

06 Kasım 2025, Perşembe 21:54
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihinin açıklandığını belirtti.

Tekin, "LGS kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

    LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

    İsrail, Sudan’da da şiddeti körüklüyor

    Guterres: Sudan’a silah sevkiyatını durdurun

    160 fabrika Mısır’a taşındı - Tekstil sektörü zorda

    AYM Başkanı Özkaya: Adalet, ahlâkî bir pusuladır

    AB yolu hukukla açılır

    Hizbullah, silâh bırakmayacağını açıkladı

    Mahmut Arıkan: Hiçbir anlaşmaya uymuyor

    Hukukun üstünlüğü ilkesi rafa kalkmış

    İsrail, işgal için ihale açtı

    "Güney Afrika, G-20'de olmamalı"

    Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu alarmı: Ölü sayısı 114'e yükseldi

    Trump'dan Mamdani değerlendirmesi

    İlk ara tatil başlıyor - Ders başı 17 Kasım'da

    Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi

    Medya, büyük baskı altında

    Sudan'ın Faşir şehrinde son durum?

    Galatasaray, Ajax'ı farklı geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Cezaevlerinde “sessiz soykırım”
    Genel

    Gözler Demirtaş’ın tahliyesinde
    Genel

    Galatasaray, Ajax'ı farklı geçti
    Genel

    Sudan'ın Faşir şehrinde son durum?
    Genel

    Medya, büyük baskı altında
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ordu-Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
    Genel

    Trump'dan Mamdani değerlendirmesi
    Genel

    Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.