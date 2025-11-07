30 barodan ortak çağrı: AİHM ve AYM kararları derhal uygulanmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının 3 Kasım’da Büyük Daire tarafından kesinleşmesinin ardından, Türkiye genelinden 30 baro ortak bir açıklama yaparak “hukukun üstünlüğüne uyulması” çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “AİHM kararlarının uygulanmaması, yalnızca bireysel hak ihlâli değil, aynı zamanda Anayasa’ya ve uluslararası yükümlülüklere aykırılıktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesi uyarınca taraf devletler, AİHM kararlarını kesinleştiği andan itibaren bağlayıcı biçimde uygulamakla yükümlüdür. Biz imzacı barolar olarak, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının ivedilikle uygulanması ve bugüne kadar hak ihlâli kararı verilenler hakkında gereğinin yapılması ve hukukun üstünlüğüne uygun davranılması talebimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” Ankara - Anka

