Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'de gerçekleştirilen tıbbi tahliyelere ilişkin paylaşım yaptı. DSÖ'nün dün 19 kritik hasta ve 93 refakatçiyi tıbbi bakım için Gazze'den İtalya'ya tahliye ettiğini bildiren Ghebreyesus, dayanışmaları için İtalya hükümetine teşekkürlerini iletti. Ghebreyesus, "Gazze Şeridi'nde 16 bin 500'den fazla kişi hala mevcut olmayan acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor. Daha fazla ülkeyi Gazze'den hasta kabul etmeye çağırıyoruz. Ayrıca özellikle Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'dan tüm tahliye yollarının açılması için çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. AA

