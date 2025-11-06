Hizbullah, silâh bırakmayacağını açıkladı

Hizbullah, Lübnan yönetimi ve halkına hitaben yayınladığı açık mektupta, direnişin silahını pazarlık ya da müzakere konusu yapmayacaklarını vurguladı.

Hükûmetin “silahların tek elde toplanması” kararını aceleci ve ulusal bir hata olarak niteleyen Hizbullah, bu tutumun İsrail’in direnişi silahsızlandırma çabalarına hizmet ettiğini belirtti. Örgüt, “Lübnan’ı koruyan silah ne pazarlık ne de müzakere konusudur” ifadelerini kullandı. Silâh konusunun ancak “ulusal bir savunma stratejisi” çerçevesinde tartışılabileceği belirtildi. Haber Merkezi

