Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burası bir yargı ülkesidir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki “hak ihlali” kararının kesinleşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Demirtaş’ın tahliyesi hayır olur” şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan “Burası bir yargı ülkesidir, yargı ne derse o olur” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

