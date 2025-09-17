"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İnsanlık izlemekle yetiniyor

17 Eylül 2025, Çarşamba
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Siyonist Yayılmacı politikanın, Filistin’deki ‘soykırım’ın yürütücüsü Netanyahu elebaşılığında İsrail #Gazze’yi topyekun işgale başladı” dedi.

Uysal, “Bir tarafta vurdumduymazlığı ile varlığını inkar eden Birleşmiş Milletler, diğer tarafta sadece ikili ilişkilerle birbirlerinin ülkelerinde rant pazarlığı yapmakla meşgul liderlerin oluşturdugu İslâm İşbirliği Teşkilatı izlemekle yetiniyor. 1969 yılında Mescidi Aksa’nın bir İsrailli tarafından yakılması sonrası dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir şöyle söylemiş; “O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannettim ki, Müslümanlar dört taraftan İsrail’e girecekler. Ama korkulan olmadı. O zaman idrak ettim ki: Biz dilediğimizi yapabiliriz, zira Müslüman ümmeti uyuyan bir ümmettir.” Bugün sadece Müslümanlar değil tüm insanlık uyuyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 284
