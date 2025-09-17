DMM ‘Dil Cambazlığı Başkanlığı’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, köprü ve otoyollara yönelik özelleştirme iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasını eleştirdi.

Özelleştirme bitmedi, şekil değiştirdi

Hani satış yoktu? Usta, "Köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili Dezenformasyon Başkanlığı açıklama yapmış. Aslında bunun adına Dezenformasyon Başkanlığı değil de ‘Dil Cambazlığı Başkanlığı’ demek lâzım" ifadesini kullandı. Usta, köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle vatandaşların bu hizmeti pahalıya kullanacağını bildirdi. Ankara - Anka

