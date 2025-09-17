"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

DMM ‘Dil Cambazlığı Başkanlığı’

17 Eylül 2025, Çarşamba
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, köprü ve otoyollara yönelik özelleştirme iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasını eleştirdi.

Özelleştirme bitmedi, şekil değiştirdi
Hani satış yoktu?

 

Usta, "Köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili Dezenformasyon Başkanlığı açıklama yapmış. Aslında bunun adına Dezenformasyon Başkanlığı değil de ‘Dil Cambazlığı Başkanlığı’ demek lâzım" ifadesini kullandı. Usta, köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle vatandaşların bu hizmeti pahalıya kullanacağını bildirdi.

Ankara - Anka

  • Hüseyin İlhan

    17.9.2025 11:48:41

    Dezenformasyonla Mücadele diye diye asıl DEZENFORMASYON MERKEZİ olan bu yer değil mi.

