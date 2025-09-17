"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Demokrasi tarihinin kara lekesi

17 Eylül 2025, Çarşamba
DP Sözcüsü Haydar Altıntaş, Başbakan Adnan Menderes, bakanları FatiH Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan’ın idam edilmesinin, Türk demokrasi tarihinin yüz karası olduğunu söyledi.

Demokrasi tarihimizin kara günü: Adnan Menderes’in zalimce idamının 64. yıl dönümü
Darbecilerce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor
İslâm kahramanı Adnan Menderes
İnsan soyunun en vahşisi

 

Ankara - Mehmet Kara
Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, Başbakan Aydın Menderes’in Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmesinin, insanlık ayıbı ve Türk demokrasi tarihinin yüz karası olduğunu söyledi. 

O gün yargılanan milli hakimiyetti

Altıntaş, sosyal paylaşım sitesinde darbeciler tarafından idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idam edilmesinin yıldönümünde şu açıklamayı yaptı: “16-17 Eylül 1961, insanlık ayıbı, Türk demokrasi tarihinin yüz karası, kin ve ihtirasın sınır tanımayan sonuçlarıdır! Meydana getirilen acılar 64 yıldır dinmedi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 17 Ekim 1961 tarihinde idam edildiler. Başbakanımız Adnan Menderes rahatsız olduğu için 17 Eylül günü idam edildi. Acılarımızı bile haykıramadık, dualarımızı sessizce yaptık. Yasımızı gönlümüzde tuttuk. Yalan ve iftiralar, sınır tanımayan partizanlık buna neden oldu! Ama Türk milletinin demokrasiye aç fertleri olarak yine de demokrasiden şaşmadık! O gün yargılanan millî hâkimiyet, asılan devletti. Ruhları şad olsun!”

***

Demokrasi mücadelesine ilham kaynağı oldu

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 64. yılında memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından Menderes’in çiftliğinde düzenlenen programda, Kur’ân-ı Kerîm okundu, dua edildi. Etkinlikte, Menderes için yazılan ağıt okunurken bazı katılımcılar gözyaşını tutamadı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Menderes’in ülkenin demokrasi ve kalkınmasını yüceltme mücadelesinin birçok kişi için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Kent, “27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan süreç Yassıada’da sürdürülen yargılamalar, adalete olan güveni zedeleyen şartlar ve nihayetinde Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla noktalandı. Bu olaylar, Türkiye demokrasi tarihinin en trajik, en acılı kırılmalarındandır” diye konuştu. Aydın - aa

