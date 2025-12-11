"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'

11 Aralık 2025, Perşembe 01:02
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkına bugün ABD tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, savaşı sona erdirmenin parametrelerini belirleyebilecek temel bir belgenin 20 maddesi üzerinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başkan (Donald) Trump'ın heyeti ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmanın ardından belgeyi yakın gelecekte ABD'ye ileteceğiz."

Savaşın ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönünde oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" toplantısının yarın yapılacağını bildiren Zelenskiy, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya'nın saldırılarını durdurma ve daha sonra Ukrayna'ya bir daha saldırmaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir.

