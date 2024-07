“Buradaki çığlıkları duyun”

Gazze’de çalışmış Amerikalı sağlık görevlileri, First Lady Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e de seslendikleri mektupta, İsrail’e silah desteğinin durdurulmasını talep etti.

Gazze’de gönüllü çalışan Amerikalı sağlık görevlileri, ABD Başkanı Joe Biden’dan İsrail’e silah ambargosu uygulamasını istedi. Sağlık görevlileri, First Lady Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e de seslendikleri mektupta, İsrail’e silah desteğinin durdurulmasını talep etti.

Son birkaç ayda Gazze’deki çeşitli hastanelerde gönüllü olarak çalışan 45 cerrah, acil servis doktoru ve hemşirenin imzasını taşıyan mektupta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde yarattığı büyük insani yıkıma işaret edildi. Mektupta şu ifadelere yer verildi: Kadınlara ve çocuklara yönelik bizzat tanık olduğumuz dayanılmaz zulüm sahnelerini unutamayız. Bu mektubu imzalayan her bir kişi, Gazze’de kendilerine kasten yöneltilmiş şiddete maruz kalan çocukları tedavi etti. Özellikle de her birimiz, kafasından vurulan ergenlik çağındaki çocukları her gün ameliyata aldık. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer yardım kuruluşları bünyesinde Gazze’de görev yapan sağlık çalışanları, gerçek can kayıplarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu da belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son paylaştığı rakamlara göre İsrail saldırılarında 16 bin 172’si çocuk, 10 bin 798’si kadın toplamda en az 39 bin 175 Filistinli öldürülürken, 90 bin 403 kişi de yaralandı. Ancak sağlık çalışanları İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının en az 92 bin olduğunu savundu. Bu sayının Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 4,2’sine denk geldiğine işaret edilen mektupta şunlar yazıldı: Çok küçük istisnalar dışında Gazze’deki herkes hasta, yaralı ya da her iki durumdan da muzdarip. Buna her ulusal yardım görevlisi, uluslararası gönüllü ve muhtemelen her İsrailli rehine de dahil.Sağlık çalışanları, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunu desteklemediklerini de belirtti.