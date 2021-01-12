'Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesi barbarlık düzeyinde'

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.

AA

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