Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hani İbrahim şöyle niyaz etmişti: “Yâ Rabbi, bu Mekke şehrini emin kıl; beni ve evlâtlarımı da putlara tapmaktan uzak tut.” İbrahim Suresi: 35 HADİS: Âdil ve mütevazı devlet başkanı Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve mızrağıdır. Kendisine yetmiş sıddıkın sevabı verilir. Camiü’s-Sağir, No: 2421

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.