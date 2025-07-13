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13 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

13 Temmuz 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hani İbrahim şöyle niyaz etmişti: “Yâ Rabbi, bu Mekke şehrini emin kıl; beni ve evlâtlarımı da putlara tapmaktan uzak tut.”

İbrahim Suresi: 35

HADİS:

Âdil ve mütevazı devlet başkanı Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve mızrağıdır. Kendisine yetmiş sıddıkın sevabı verilir.

Camiü’s-Sağir, No: 2421

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