Cunta, çocuk gönüllülerini katletti

Uluslar arası sivil toplum örgütü Save The Children, Myanmar ordusunun 24 Aralık’ta düzenlediği saldırıda öldürülenlerin arasında 2 personelinin bulunduğunu doğruladı.

Save The Children’dan yapılan açıklamada, “Bugün Save the Children’ın iki üyesinin 24 Aralık günü Myanmar ordusunun Kayah eyaletinde düzenlediği bir saldırıda öldürülen ve içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu en az 35 kişinin arasında olduğunu teyit etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “İki personel de çocukları eğitme konusunda tutkuluydu. Biri 32 yaşındaydı, 10 aylık bir oğlu vardı ve Save the Children’da iki yıl çalışmıştı. 28 yaşındaki diğerinin ise 3 aylık bir kızı vardı ve altı yıl önce kuruma katılmıştı.” ifadeleri de kullanıldı.